Musa trapt Nigeria voorbij IJsland

Nigeria heeft op het WK voetbal in Rusland met 2-0 gewonnen van IJsland. Ahmed Musa scoorde in de Volgograd Arena na de pauze beide doelpunten voor de Super Eagles. De IJslander Sigurdsson miste in het slot een strafschop.

De IJslandse bondscoach Heimir Hallgrimsson wijzigde het team dat een onverhoopt punt haalde tegen Argentinië op twee plaatsen. Jon Bodvarsson kwam als tweede spits naast Finnbogason en ook middenvelder Rurik Gislason verscheen aan de aftrap. Hallfredsson en Gudmundsson verdwenen naar de bank.

Bij Nigeria voerde de Duitse coach Gernot Rohr drie wissels door na de 0-2 nederlaag tegen Kroatië. Iheanacho, Musa en Omeruo kwamen in de ploeg voor Ighalo, Iwobi en Shehu.

Lauwe eerste helft

Hoewel beide ploegen mits een zege een gouden zaak konden doen, had de eerste helft qua doelgevaar weinig om het lijf. Pas kort voor de pauze viel een eerste grote kans te noteren. Na een scherp aangesneden vrije trap van Gylfi Sigurdsson in de rug van de Nigeriaanse verdediging, kwam Finnbogason (die eerder raak trof tegen Argentinië) maar weinig tekort om het leer in doel te verlengen. Nigeria stelde daar, behalve meer balbezit (60-40%), amper iets tegenover.

Ahmed Musa

Meteen na de pauze zat het vuur wel in de match. Na een snelle omschakeling trapte Ahmed Musa de 1-0 tegen de touwen. De Nigeriaanse spits van Leicester, afgelopen seizoen uitgeleend aan CSKA Moskou, plukte een voorzet van Victor Moses knap uit de lucht en werkte even fraai af.

Hoofdwonde

Bij die actie liep Ragnar Sigurdsson een lelijke hoofdwonde op. Hij kon na verzorging verder maar werd in de 65e minuut toch gewisseld voor Ingason.

Alweer Musa

Het snelle doelpunt bleek de voorbode van een veel aantrekkelijkere tweede helft waarin beide landen voluit hun kans gingen. Musa, weer hij, verdubbelde een kwartier voor tijd de Nigeriaanse voorsprong na een knappe individuele actie. Kort daarvoor had de 25-jarige aanvaller met een schot al de lat geraakt.

IJsland kreeg tien minuten voor affluiten een unieke kans op de aansluitingstreffer toen de Nieuw-Zeelandse ref, na het raadplegen van videobeelden, de bal op de stip legde. Gilfy Sigurdsson trapte evenwel over.

Alles kan nog

Gisteren won Kroatië in dezelfde groep met 3-0 van Argentinië. Door die zege is Kroatië met zes op zes al geplaatst voor de achtste finales.

Nigeria is tweede met drie punten, Argentinië en IJsland hebben er elk één. Op de slotspeeldag volgende week dinsdag (26 juni) staan Nigeria/Argentinië en IJsland/Kroatië op het programma.