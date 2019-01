Murray verliest laatste match op Australian Open

Andy Murray zal de Australian Open ook dit jaar niet winnen. De Brit, die vrijdag aankondigde noodgedwongen zijn racket aan de haak te moeten hangen, verloor in de eerste ronde van Roberto Bautista Agut. De Spanjaard, 22ste reekshoofd in Melbourne, haalde het in vijf sets: 6-4 6-4 6-7 6-7 en 6-2.

Murray, teruggezakt naar de 230ste plek op de wereldranglijst, zei vrijdag dat hij sinds zijn heupoperatie speelt met pijn. Hij hoopte nog tot Wimbledon te kunnen spelen, maar sloot niet uit dat de Australian Open zijn laatste toernooi zou worden. Of dat effectief het geval is, is voorlopig nog niet bekend.

De voormalige nummer een van de wereld en drievoudig grandslamwinnaar, bereikte vijf keer de finale van de Australian Open, maar won het toernooi nooit.

