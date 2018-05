Mournho: "Scans Lukaku zijn positief"

Romelu Lukaku zal vrijdag geen deel uitmaken van de selectie wanneer Manchester United op bezoek gaat bij Brighton & Hove Albion. Dat vertelde coach José Mourinho op een persconferentie. Lukaku revalideert op dit moment van een enkelblessure.

De finale van de FA Cup op 19 mei moet wel lukken voor de Rode Duivel. Dan neemt zijn huidige werkegever United het op tegen zijn ex-club Chelsea. "Ik hoop dat hij er bij is. Het ziet er positief uit, ja", stelde de Portugese coach. "Maar morgen is hij er zeker niet bij. We moeten meer scans afwachten."

De topscorer van Manchester United hinkte zondag in de competitietopper tegen Arsenal (2-1) na vijftig minuten naar de kant met een enkelblessure. Volgens verschillende media revalideert Lukaku momenteel in de Move to Cure-praktijk van Lieven Maesschalck in Antwerpen.