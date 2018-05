Moses Simon mist WK met blessure

Een grote teleurstelling voor Moses Simon: de aanvaller van AA Gent moet het WK van volgende maand missen met een blessure. Dat maakte de Nigeriaanse bondscoach Gernot Rohr zondag bekend.

De 22-jarige Simon liep vorige week op training een dijblessure op. Hij onderging daarna een scan en die toonde aan dat de aanvaller drie tot vier weken out is. “Hij zal dus niet deelnemen aan het WK”, aldus bondscoach Rohr. “Iedereen is aangeslagen door zijn blessure. Hopelijk vallen er niet nog meer spelers uit. Moses blijft in de toekomst deel uitmaken van mijn plannen.”

Simon was in de voorbije WK-kwalificatiecampagne een belangrijke speler voor Nigeria. Hij leek dan ook een zekerheid in de Nigeriaanse selectie. Op het WK zitten de Super Eagles in een groep met Kroatië, IJsland en Argentinië. Volgende week maandag maakt Rohr zijn definitieve selectie bekend. Uche Agbo (Standard) en Elderson Echiejile (Cercle Brugge) maken nog kans om mee naar Rusland te gaan.