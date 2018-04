Morgen autopsie op lichaam Goolaerts

De autopsie op het lichaam van de 23-jarige Michael Goolaerts zal morgen om 11 uur plaatsvinden in het ziekenhuis in Rijsel. Op die manier hopen ze te achterhalen waar de jonge wielrenner precies aan overleden is.

Onze landgenoot overleed zondagavond in het Noord-Franse Rijsel nadat hij tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand had gekregen. Volgens de eerste berichten lijkt het om hartfalen te gaan, maar het Franse parket wil niets uitsluiten. Daarom is het een onderzoek gestart.

"Het meest waarschijnlijke is dat hij onwel is geworden", zei procureur Remi Schwartz daar gisteren over aan VTM NIEUWS. "Toch kan ik niets uitsluiten en net daarom doen we een onderzoek."

Het is niet zeker dat de autopsie uitsluitsel zal bieden. De kans bestaat dat er over de oorzaak van het hartfalen nooit volledige duidelijkheid zal komen.

