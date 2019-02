Molano sprint naar zege in derde rit Ronde van Colombia

In de Ronde van Colombia heeft Juan Sebastián Molano zijn ploeg UAE-Team Emirates de zegeruiker bezorgd. Opvallend, want hun topsprinter Fernando Gaviria kon vanochtend niet meer starten wegens een luchtweginfectie. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) en Diego Ochoa (Manzana Postobon) mochten mee op het podium.

In de derde rit in de Ronde van Colombia moesten de renners vier keer een bergje van derde categorie overwinnen: de Alto El Nano (3.9 km aan 5.6% stijgingspercentage gemiddeld).

Zes vluchters waagden hun kans: Fabio Duarte, William Muñoz, José Castro, Brayan Ramírez, Steven Cuesta en Marvin Angarita. Castro en Cuesta konden het tempo niet aan en haakten voorin af.

Het peloton greep hen echter tijdig en er volgden aanvallen van verschillende klassementsrenners: o.a. Daniel Felipe Martínez, Nairo Quintana en Sergio Henao probeerden tevergeefs weg te geraken. Een sprint van een uitgedund peloton drong zich op. Daarin bleek Molano de sterkste. Molano kon gisteren al meesprinten, want Gaviria meldde tijdens de koers al dat hij zich niet goed voelde. Toen werd hij derde.

UAE-Team Emirates: de te kloppen sprintersploeg dit jaar?

De ploeg heeft goede zaken gedaan op de transfermarkt: hun sprinters halen een hoog rendement. Gaviria haalden ze bij Quick-Step Floors, hij behaalde een overwinning in de eerste rit in de Ronde van Argentinië. Molano kwam over van Manzana Postobon en bezorgt zijn nieuwe ploeg nu ook bloemen.

Daarnaast haalden ze ook het Belgische talent Jasper Philipsen, die ook al een zege behaalde in de Tour Down Under. UAE-Team Emirates is verder nog gewapend met de Noorse sprinter Alexander Kristoff, voorlopig nog zegeloos in 2019.

In het klassement verschuift de leiderstrui na een dagje rond de schouders van Álvaro José Hodeg (Deceuninck-Quick Step) opnieuw naar Rigoberto Urán (EF Education First Pro Cycling Team). Morgen en zaterdag volgen er nog twee heuveletappes, zondag eindigt de Ronde van Colombia met een stevige bergrit.