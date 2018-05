Mohoric wint chaotische Giro-rit

De 23-jarige Sloveen Matej Mohoric heeft de tiende rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij reed de laatste dertig kilometer samen met Nico Denz en bleef het peloton voor. In de sprint was Mohoric sneller dan Denz. Met 244 kilometer was het de langste etappe van de Giro. Simon Yates blijft in het roze, tweede in de stand Chaves had een offday en verliest zijn tweede plaats.

Bij de start van deze marathonetappe trok een groep van zeventien renners, met onder meer Ben Hermans, er op uit. Maar het tempo in het peloton ging fors de hoogte in, waardoor de vluchters kansloos waren. Het grootste slachtoffer was Esteban Chaves. Hij verloor 25 minuten en verliest zijn tweede plaats in het klassement.

Op negentig kilometer ging Frapporti zijn kans. Hij maakte er een sterk nummer van, tot het moment dat Mohoric en Villella hun duivels ontbonden. Frapporti zijn verhaal was uitgezongen, maar ook Villella kon Mohoric niet volgen. Nico Denz kwam wel aansluiten bij Mohoric en samen reden ze naar de streep. In de sprint was de Sloveen sneller en zo kwam hij als eerste aan in Gualdo Tadino.

Tom Dumoulin kwam in de afdaling ten val, maar de schade bij de Nederlander viel mee. Door een snelle fietswissel en het ploegenwerk verloor hij geen tijd. Chris Froome sluipt door het tijdsverlies van Chaves de top tien binnen in het klassement.