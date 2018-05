Moet Nainggolan mee naar het WK?

Een opvallende figuur na AS Roma – Liverpool is zonder twijfel Radja Nainggolan. Voor de rust lag hij met een slechte pass aan de basis van de voorsprong van Liverpool. Na de rust speelde hij beter en scoorde hij zelfs nog twee keer in een 4-2 overwinning. Maar moet je hem meenemen naar het WK, daar ging het over in onze studio tijdens de rust én na de wedstrijd.

Tijdens de rust was de teneur heel wat minder. “Zo’n pass doet pijn aan de ogen. Dat slaat echt nergens op” zei Marc Degryse. “Of zoiets doorweegt in de keuze van Martinez? Ik denk wel dat dit soort fouten één van de dingen zijn die Martinez Nainggolan verwijt. Dat hij soms een risicopatiënt is.” Ook Aad de Mos trad Degryse bij. “Ik ben in principe wel fan van Nainggolan, maar je moet hem wel kort houden” zei hij.

Twee goals na rust

Na de wedstrijd spraken beide heren toch andere taal na z’n twee doelpunten. “Dit is wel weer iets waarvan je zegt dat hij mee moet naar Rusland” aldus Marc Degryse. “Zo’n afstandsschot van buiten de zestien, er zijn niet veel jongens die zoiets kunnen. Maar die fout in het begin van de wedstrijd geeft toch een zure smaak.”

“Nainggolan is gewoon een grote speler” aldus Aad de Mos. “Als Totti zegt dat Nainggolan een geweldige speler is, dan doet hij dat niet zomaar. Martinez moet hem gewoon meenemen. Voor de rust hadden we nog een stok om mee te slaan na die foute pass, maar na de wedstrijd heb je natuurlijk die twee doelpunten die zeggen dat hij toch mee moet.”