Moeskroen zet trainer Defays aan de deur

Het eerste trainersontslag in de Jupiler Pro League is een feit. Excel Moeskroen heeft coach Frank Defays aan de deur gezet na een dramatische competitiestart (0/15). Assistent Laurent Demol neemt voorlopig over. De club hoopt de komende dagen een nieuwe coach aan te stellen.

De 44-jarige Defays kwam in februari dit jaar aan het roer van Excel Moeskroen als opvolger van de ontslagen Mircea Rednic. Voordien was hij jarenlang T1 van Excelsior Virton (2011-2018). Als speler was Defays jarenlang kapitein van Sporting Charleroi (1999-2009).

De voormalige verdediger slaagde erin de Henegouwers vorig seizoen in eerste klasse te houden, maar deze jaargang liep het meteen mis. Met een flink door elkaar gehaald team kon Defays geen punten pakken in de eerste vijf competitiewedstrijden. Afgelopen zaterdag verloren les Hurlus de vroege degradatietopper tegen Eupen nog met 0-1.