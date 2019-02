Moeskroen wint ook van Lokeren, dat zo goed als zeker degradeert

Moeskroen is na de match van gisterenavond nog steeds ongeklopt in 2019. Het won met 1-0 van Sporting Lokeren en heeft nu 18 op 18. Als Lokeren volgende week niet wint van Anderlecht, is de degradatie een feit.

Sporting Lokeren speelde nochtans lang geen slechte partij en kon zijn voet naast Moeskroen zetten.

De wedstrijd werd pas in de tweede helft beslist. Taiwo Awoniyi, één van de uitblinkers bij Moeskroen de jongste weken, scoorde in de 52ste minuut de 1-0 via een corner.

Penalty

Het antwoord van Lokeren bleef niet uit en de Oost-Vlamingen kregen met een penalty de kans op de gelijkmaker, na hands van Boya.

Musona, die al niet goed in de wedstrijd zat, knalde de bal echter over het doel. De huurling van Anderlecht trapte nadien ook nog eens op de paal.

Degradatie

Sporting Lokeren blijft zo steken op 17 punten. Met nog drie speeldagen te gaan telt het 8 punten achterstand op de buren uit Beveren, een quasi onmogelijke opdracht.

Als Deschacht en co volgende week verliezen of gelijkspelen tegen Anderlecht, degradeert Lokeren naar 1B.

Voor Moeskroen is het de zesde zege op rij. De Henegouwers staan op de 10de plek in het klassement.