Moeskroen lijdt eerste nederlaag van 2019

Royal Excel Moeksroen kan de uitstekende vorm van 2019 niet doortrekken in play-off 2. De Henegouwers verloren met 2-0 op het veld van KV Kortrijk en verliezen zo voor de allereerste keer dit jaar.

KV Kortrijk is van bij het begin frisser en snediger. Al na 7 minuten komt KVK op voorsprong. Na balverlies bij Moeskroen kan het snel tegenprikken. Felipe Avenatti vloert Butez en na tussenkomst van de VAR staat het 1-0. De bezoekers hebben geen antwoord klaar. Na 20 minuten kan Kortrijk er nog eens uitkomen. Na goed samenspel werkt Teddy Chevalier beheerst af, 2-0, meteen de ruststand.

Willen maar niet kunnen

Moeskroen probeert wel, maar kan KV Kortrijk nooit in echt in de problemen brengen. Het wringt zichzelf uiteindelijk zelf de nek om. Kortrijk zet hoog druk en verdediger Bruno Godeau maakt een pijnlijke owngoal, z’n vijfde al in de Jupiler Pro League. Een triest cijfer.

Sprankeltje hoop na pareltje

20 minuten voor tijd kunnen de supporters van Moeskroen toch eens juichen. Frank Boya knalt met een geweldige streep de 3-1 binnen. De bal belandt via de deklat in doel. Al komt het doelpunt te laat om het verlies af te wenden. KV Kortrijk is zo de eerste leider in de groep B van play-off 2. Vanavond staan in groep B ook nog de wedstrijden Zulte-Waregem – Waasland-Beveren en Union – Cercle Brugge op het programma.