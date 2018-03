Moeskroen heeft nieuwe eigenaar

Moeskroen heeft een nieuwe eigenaar. De Thaise zakenman Pairoj Piempongsant is nu in het bezit van 90 procent van de aandelen. “De Belgische eerste klasse is op verschillende manieren zeer interessant. Wanneer ik de kans kreeg om deze club te kopen, heb ik niet lang getwijfeld”, luidt het op de clubsite.

Piempongsant verwierf de aandelen van voormalig aandeelhouder Latimer. De Thai is geen vreemd figuur in de voetbalwereld. Piempongsant heeft ervaring opgebouwd door sponsordeals met Chelsea en de Engelse League Cup voor zijn product Carabao Energy Drink. “Hij heeft veel ervaring op een hoog niveau in de voetbalwereld”, zegt voorzitter Patrick Declerck. “Hij kan rekenen op een mooi adresboek en dat kan alleen maar nuttig zijn voor de club.”