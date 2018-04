Moeilijke strijd voor AS Roma tegen Barcelona

Deze twee toppers kwamen elkaar de laatste keer tegen het lijf, in de groepsfase van de Champions League, in het seizoen 2015/2016. De Catalanen wonnen makkelijk met een overweldigende 6-1 score, dankzij twee doelpunten van Lionel Messi.

In vier duels zijn de uitslagen eerlijk verdeeld. Beide ploegen wonnen elk één wedstrijd. Voor AS Roma wacht hen deze avond een moeilijke wedstrijd tegemoet. Op eigen bodem zijn de Catalanen ongeslagen in het kampioenenbal. De Italianen zullen zeker op zijn hoede zijn voor Lionel Messi. De Argentijnse superster is met negen doelpunten in zeven wedstrijden in bloedvorm. Messi scoorde al twaalf keer tegen Italiaanse ploegen.

Onder het bewind van Ernesto Valverdo incasseerden Messi en co slechts drie doelpunten in acht Champions League-duels. De Romeinen zullen het wellicht ook zonder Radja Nainggolan moeten doen. Nainggolan viel die weekend uit met een blessure aan de hamstrings. Onze Rode Duivel zit wel in de selectie, maar de kans is klein dat hij aan de aftrap zal komen. Dat vertelde hij aan onze analist Gilles De Bilde.