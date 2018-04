Modder vreten in Hel van het Noorden

Heel wat ploegen namen donderdag de tijd om de kasseien van Parijs-Roubaix te verkennen. Het werd een vuile training, want de kasseistroken lagen er nat en modderig bij. De sector van Haveluy zal door 'Les Amis de Paris-Roubaix' zelfs proper geveegd worden.

Dat de kasseien er modderig bijlagen, ondervond onder meer Edward Theuns en zijn ploegmaats van Team Sunweb. “Één strook gedaan en het lijkt alsof we een WK veldrijden hebben gereden.” Theuns kan het ook niet laten om te lachen met ploegmaat Lennard Hofstede. Die kwam aan zijn uitrusting te zien onzacht in aanraking met de kasseien.

Sagan: "Oké voor één keer per jaar"

Verder waren onder andere Lotto-Soudal, Sep Vanmarcke en wereldkampioen Peter Sagan terug te vinden op de kasseistroken richting Roubaix. Sagan is naar eigen zeggen geen al te grote fan van de kasseien in Noord-Frankrijk. “Het is wel oké voor één keer per jaar.”

Zondag droog

Zondag krijgen de renners normaal gezien een droge Helleklassieker voorgeschoteld. Of de kasseien er tegen dan helemaal droog zullen bijliggen, is een andere vraag. Les Amis de Paris-Roubaix, de mensen die instaan voor de staat van de kasseistroken, hebben al laten weten de sector van Haveluy proper te vegen omdat die er te slecht bij ligt.

En raison de l’état du secteur d’Haveluy, nous allons faire passer en urgence demain une balayeuse.



Because of the situation of the sector of Haveluy, we are going to make, as a matter of urgency tomorrow, a sweeper pass.#ParisRoubaix pic.twitter.com/0GQkjSeC0h