Mitchelton-Scott is snelste ploeg in Tirreno-Adriatico

Het Australische Mitchelton-Scott heeft vandaag de eerste etappe in de Tirreno-Adriatico gewonnen, een ploegentijdrit over 21,5 km in Lido di Camaiore. De Australiër Michael Hepburn is de eerste leider in Italië.

Mitchelton-Scott klokte af na 22:25 en was daarmee zeven seconden sneller dan de Nederlanders van Team Jumbo-Visma.

Sunweb eindigde als derde op 22 seconden, voor Deceuninck-Quick Step. De mannen van Patrick Lefevere werden vierde op 37 seconden. Team Sky maakte de top vijf vol.

Twee renners van het Duitse team Bora-hansgrohe, Oscar Gatto en Rafal Majka, kwamen al vroeg ten val nadat ze tegen een toeschouwer aanknalden die de weg overstak. Ze konden de tijdrit wel verderzetten.

Morgen wacht de eerste rit in lijn van deze Tirreno-Adriatico. Het peloton legt dan 195 km af tussen Camaiore en Pomarance.