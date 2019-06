Michel Verschueren reageert op valse geruchten over eigen dood

Opmerkelijk verhaal uit de voetbalwereld vandaag. Voormalig manager Michel Verschueren werd even dood verklaard. Op Twitter reageert 'Mister Michel' zelf: "Het is fake news. Wees gerust, ik zit nog op mijn stoel in RSCA", klinkt het.

Het verhaal stak de kop op in een Facebookgroep van Anderlecht. Daar deelde iemand het bericht dat er bloemen en kransen werden neergelegd aan het stadion van Anderlecht en aan het sportcomplex in Neerpede.

Zeg euh laat dit fake news zijn. Stel ons gerust @verschuerenmic1 en tweet eens iets pic.twitter.com/r0NIFzA3sn — TanteCarine (@TanteCarine) June 20, 2019

Gerucht

Een andere supporter zei daarop dat Michel Verschueren overleden zou zijn. Het nieuws ging als een vuurtje rond, maar VTM NIEUWS kwam te weten dat er niets van aan was.

Om alle geruchten voorgoed de kop in te drukken reageerde de flamboyante zakenman zelf op Twitter.