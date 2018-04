Michael Goolaerts dinsdag begraven

De overleden wielrenner Michael Goolaerts (23) zal komende dinsdag, op 24 april, begraven worden. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in het Antwerpse Hallaar. De renner kreeg twee weken geleden een hartaanval tijdens Parijs-Roubaix.

De uitvaartplechtigheid zal om 11.30 uur in de parochiekerk van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, L. Carréstraat in Hallaar, plaatsvinden. Er wordt gevraagd de familie niet te contacteren.

Onze landgenoot overleed op 8 april in het Noord-Franse Rijsel nadat hij tijdens de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix een hartstilstand had gekregen. Uit de autopsie bleek dat hij de hartaanval had gekregen vóór zijn val. Het is nog niet duidelijk wat zijn hartfalen precies veroorzaakt heeft.

