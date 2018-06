Mexico klopt Zuid-Korea met 2-1

Mexico heeft op het WK voetbal in Rusland ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Na de verrassende 1-0 winst tegen wereldkampioen Duitsland, volgde vandaag een 2-1 zege tegen Zuid-Korea.

Carlos Vela opende in de 26e minuut de score in de Rostov Arena. De Mexicaan zette een strafschop om. In de 67e minuut trapte Javier Hernandez de 2-0 op het bord. In de toegevoegde tijd zorgde de Koreaanse vedette Son met een knap afstandsschot voor de aansluitingstreffer maar dichter kwam Zuid-Korea niet.

Achtste finales

Met zes op zes ligt Mexico in polepositie voor een plaats in de achtste finales. Zuid-Korea sprokkelde nog geen enkel punt.

Wereldkampioen Duitsland speelt om 20 uur in Sotsji tegen Zweden, dat eerder de Koreanen versloeg met 1-0.

Op de slotspeeldag volgende week woensdag, op 27 juni, staan Zuid-Korea - Duitsland en Mexico - Zweden op het programma.