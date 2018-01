MeToo-lijstje onder sporters breidt uit

Turnster Simone Biles is slachtoffer geweest van seksueel misbruik, dat onthulde ze zelf via Twitter. De viervoudig olympisch kampioene zegt dat ze misbruikt werd door de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam, Larry Nassar.

"De meesten onder jullie kennen mij als een gelukkig, lacherig en energiek meisje. Maar de laatste tijd voel ik me gebroken”, schrijft Biles. “Hoe meer ik de stem in mijn hoofd probeer af te sluiten, des te luider de stem schreeuwt. Ik ben niet meer bang om mijn verhaal te vertellen."

"Actie ondernemen"

In haar tweet vertelt ze hoe moeilijk het voor haar was om met het verhaal naar buiten te komen. De moedige bekentenissen van haar medeturnsters hebben haar geïnspireerd: “Na de dappere getuigenissen van mijn vriendinnen en andere slachtoffers gehoord te hebben, besef ik dat deze verschrikkelijke ervaring me niet als mens definieert. Ik ben zoveel meer dan dit. Ik ben uniek, slim, getalenteerd, gemotiveerd en gepassioneerd.”

Ze vraagt zich ook af waarom deze wanpraktijken zo lang hebben kunnen plaatsvinden en zegt dat er acties ondernomen moeten worden zodat niemand anders zo’n kwellingen nog moet doorstaan.

Nassar

Nassar bekende in november dat hij zeven meisjes seksueel had misbruikt en wacht daarvoor nog zijn straf af. In december heeft een rechter hem wel al veroordeeld tot zestig jaar cel voor het bezit van kinderporno.

Lees hier de volledige verklaring van Simone Biles: