Meteen raak voor Van Der Poel op de weg

Mathieu Van Der Poel (Corendon-Circus) heeft zijn eerste zege op de weg al beet. De Nederlander haalde het in een massasprint voor Dusan Rajovic en Bas van der Kooij. Hij is ook de eerste leider.

Na 32 overwinningen in het veld trok Van Der Poel zijn suprematie ook door op de weg. Hij was de primus in de eerste etappe van de Ronde van Antalya.

De 24-jarige Nederlandse kampioen op de weg was na 141 kilometer de snelste in een massasprint. De Rus Dusan Rajovic en de Nederlander Bas van der Kooij vervolledigden het podium.

Morgen mag hij uiteraard ook starten met de roze leiderstrui om zijn schouders.

De Ronde van Antalya telt nog drie etappes. Van Der Poel bereidt er zich voor op de voorjaarsklassiekers.