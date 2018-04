Messi bezorgt Barça nieuwe landstitel

FC Barcelona heeft zondagavond zijn 25e landstitel binnengehaald. De Catalanen gingen met 2-4 winnen op het veld van Deportivo. Lionel Messi had met een hattrick een groot aandeel in de overwinning van Barcelona. Voor Deportivo is de nederlaag fataal. Ze degraderen uit La Liga.

Dat de landstitel in Spanje dit jaar naar Barcelona zou gaan, was iedereen van overtuigd. Zondagavond werd dat ook officieel. Het moest minstens een punt pakken bij Deportivo om kampioen te worden. Barcelona scoorde voor de rust al tweemaal, via Coutinho en Messi. Pérez kon voor de thuisploeg de aansluitingstreffer maken vlak voor de pauze.

Op het uur kwam Deportivo zelfs langszij via Çolak. Pas in de laatste tien minuten besliste Barcelona de wedstrijd. Of moeten we zeggen, Lionel Messi. Hij bezorgde met nog twee goals Barcelona de landstitel. Net voor het einde kreeg de afscheidnemende legende Andrès Iniesta een invalbeurt. Een staande ovatie van het hele stadion volgde. Thomas Vermaelen bleef negentig minuten op de bank.

De hattrick van Lionel Messi:

Messi - wie anders? - scoort de -! #DeporBarça pic.twitter.com/Hf3MEx7XTl — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018

LEOOO! Zijn tweede doelpunt van de avond!



- #DeporBarça pic.twitter.com/KJcSGtQ8CQ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018