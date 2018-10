Messi 3 weken buiten strijd met armbreuk

FC Barcelona-aanvoerder Lionel Messi heeft gisteravond in de competitiewedstrijd op de negende speeldag in de Spaanse La Liga tegen FC Sevilla (4-2) een breuk aan de rechterarm opgelopen en staat daarmee drie weken aan de kant, zo maakte de club bekend.

Messi mist zo dus al zeker het Champions League-duel tegen Inter en de Clasico van komend weekend tegen Real Madrid. Voor de topper tegen Atlético op 24 november zou hij opnieuw speelklaar moeten zijn. De avond in Nou Camp werd gisteren volledig gedomineerd door het uitvallen van Messi. De Argentijnse international moest al na iets meer dan een kwartier naar de kant.

Ongelegen

De blessure komt zeer ongelegen, want volgend weekend staat in Spanje de Clasico tussen Barça en het Real Madrid van Thibaut Courtois op het programma. Voordien was Messi al twee keer beslissend geweest voor de Catalanen. In de tweede minuut gaf hij de assist voor het openingsdoelpunt van Philippe Coutinho, na twaalf minuten zette hij zelf de 2-0 op het scorebord in Nou Camp.

In de tweede helft zorgde Luis Suárez vanaf de strafschopstip voor 3-0. Pablo Sarabia scoorde in de 79e minuut tegen, maar Ivan Rakitic diepte vervolgens opnieuw uit tot 4-1. Luis Muriel milderde in blessuretijd nog tot 4-2.