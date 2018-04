Mertens zet België op voorsprong

Elise Mertens heeft de openingswedstrijd gewonnen voor België in de Fed Cup tegen Italië. Mertens haalde het in twee sets van de Italiaanse Jasmine Paolini. Door deze overwinning staat België op een 1-0 voorsprong in de strijd om het behoud in de Wereldgroep.

In Genua, Italië vindt het Fed Cup-duel plaats tussen België en Italië. Elise Mertens was de eerste die mocht aantreden. Ze won makkelijk de eerste set met 6-1 na een halfuur spelen. De tweede set was veel intenser en de Italiaanse begon haar niveau op te krikken. Het stond 4-5 wanneer Mertens drie setballen ongedaan maakte. Onze landgenote kwam terug beter in haar spel en won uiteindelijk de tweede set met 7-5.

Alison Van Uytvanck is de volgende die aan de beurt komt. Zij neemt het op tegen Sara Errani.