Elise Mertens (WTA 15) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De Limburgse klopte in de eerste ronde de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 41) in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij nam een uur en zeven minuten in beslag.

Mertens ontmoet in de tweede ronde de winnares van de partij tussen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 106) en de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 83).