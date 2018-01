Mertens in top 20 na Australian Open: "Ik wil meer"

Elise Mertens was ontgoocheld na de uitschakeling in de halve finales van de Australian Open, maar is trots op haar parcours. "Het is een dubbel gevoel, maar ik heb mezelf niets te verwijten", vertelt ze na haar nederlaag. "Ik kom nu de top 20 binnen, maar ik wil meer."

"Wozniacki heeft heel goed en agressief gespeeld. Ik heb alles gegeven, tot het laatste punt", aldus Mertens. "Er waren heel wat spelletjes die gelijkopgaand waren, maar Wozniacki was net dat tikje beter vandaag. Maar ik heb van elk moment op de baan genoten vandaag."

"Ik heb heel veel geleerd deze twee weken", gaat de Belgische verder. "Alles is mogelijk, als je gelooft in jezelf. In mijn tweede match hier stond ik 0-5 achter en ik kwam terug. Mentaal sterk staan, is erg belangrijk, maar in tennis is alles mogelijk."

En wat volgt er nu voor Mertens? "Mentaal voel ik me nog fris. Ik ga enkele dagen rusten en dan opnieuw trainen. Ik wil werken aan dingen die beter kunnen."

"Ik wil meer"

Mertens maakt maandag door haar sterke prestaties haar debuut in de top 20 van de wereld. "Dat verandert voor mij niet meteen iets, ik ben dan soms wel reekshoofd in toernooien en dat is mooi meegenomen", vertelt ze. "Het is een droom, maar ik ga voor meer, ik wil meer."