Mertens strandt in halve finale

Elise Mertens (WTA 15) heeft zich gisteren niet kunnen plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse San José (hard/799.000 dollar). De Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 24), het vijfde reekshoofd, rekende in de halve finale in drie sets af met de 22-jarige Limburgse, het vierde reekshoofd. Na 2 uur en 22 minuten stond de eindscore 6-4, 3-6 en 1-6 op het bord.

Mertens mist met haar nederlaag de kans om haar zesde WTA-finale te beslechten. Ze won tot dusver de toernooien in Hobart (2017 en 2018), Lugano (2018) en Rabat (2018) en verloor de finale in Istanboel (2017).

De Limburgse werd in San José gecoacht door de Duitser Dieter Kindlmann. Hij is al haar derde trainer van het seizoen.

In de finale wacht voor Buzarnescu een confrontatie met de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Danielle Rose Collins (WTA 42) en de Griekse Maria Sakkari (WTA 49).