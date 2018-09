Mertens strandt in 8ste finales US Open

Elise Mertens (WTA 15) heeft zich gisteren niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de US Open. De Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 3) bleek op Flushing Meadows in de achtste finales te sterk voor de 22-jarige Limburgse.

De 25-jarige Stephens won na 1 uur en 28 minuten in twee sets met twee keer 6-3. De thuisspeelster moet het in de kwartfinales opnemen tegen de Letse Anastasija Sevastova (WTA 18), die de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7) uitschakelde in drie sets (6-3, 1-6 en 6-0).

Mertens blijft wel nog in de running bij het dubbelspel. Samen met de Nederlandse Demi Schuur speelt ze vandaag in de achtste finales een duel tegen de Taiwanese Hsieh Su-Wei en de Wit-Russische Aryna Sabalenka.