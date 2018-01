Mertens stoot door naar halve finale

Elise Mertens (WTA 37) heeft zich in Melbourne geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. Ze won van de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) in twee sets: 6-4 en 6-0. De wedstrijd duurde amper 75 minuten.

Elise Mertens is zo de eerste Belgische die de halve finale haalt van een Grand Slam-toernooi sinds Kirsten Flipkens in Wimbledon in 2013. De laatste Belgische die de halve finales van de Australian Open bereikte was Kim Clijsters in 2012.

De 22-jarige Mertens nam het al één keer eerder op tegen de één jaar oudere Svitolina. Vorig jaar verloor de Belgische nummer één nog met 6-2 en 6-4 in de finale van het WTA-graveltoernooi in Istanboel.

In de halve finale zal Mertens het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Carla Suarez (WTA 39) en Caroline Wozniacki (WTA 2) dat later op de dag gespeeld wordt.

"I'm without words, I don't know what to say... I gave it all today."@elise_mertens goes on! She's the first to make an #AusOpen SF since @Clijsterskim in 2012. pic.twitter.com/ckDSeFCaP5