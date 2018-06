Mertens stoomt door naar laatste 16

Elise Mertens (WTA 16) heeft zicht vlot geplaatst voor de achtste finales op Roland Garros. Onze landgenote liet geen spaander heel van Daria Gavrilova (WTA 25). Mertens gunde de Australische amper 4 games: 6-3 6-1. In de vierde ronde wacht maandag mogelijk Simona Halep, het nummer 1 ter wereld.

n de tweede ronde tegen de Britse Heather Watson sputterde de service van de 22-jarige Mertens nog, maar dat was deze keer niet het geval. Mertens verloor in de eerste set geen enkel opslagspel en ging zelf een keer door de opslag van Gavrilova. Die ene break volstond om de eerste set zonder veel moeite met 6-3 te pakken.

Mertens wou de klus duidelijk snel klaren, want in de tweede set ging ze snel drie keer door de opslag van de 25-jarige Gavrilova. De Australische kon nog een spelletje afsnoepen van Mertens, maar na een dubbele fout van Gavrilova pakte Mertens de tweede set met 6-1, waardoor onze landgenote zich vlotjes plaatste voor de achtste finales.

In die achtste finales neemt Mertens het op tegen de Roemeense nummer een van de wereld Simona Halep of de Duitse Andrea Petkovic (WTA 107). Vorig jaar moest Mertens bij haar eerste deelname aan Roland Garros in de derde ronde inpakken na een nederlaag tegen de Amerikaanse Venus Williams. Dit jaar doet ze dus al beter.