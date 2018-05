Mertens stoomt door naar finale

Elise Mertens (WTA 19) staat in de finale van het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat. Onze landgenote overklaste in de halve finales de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 60) met 6-0 en 6-2. De wedstrijd duurde net geen uur.

In de finale wacht nu de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 96). Zij was in de halve finales te sterk voor de Servische Aleksandra Krunic: 7-5 en 6-2. Het wordt het eerste duel tussen Mertens en de Australische, die in de tweede ronde Kirsten Flipkens uitschakelde.

Mertens staat in Rabat in haar vijfde WTA-finale. Van de voorbije vier finales won ze er drie: in Hobart (2017 en 2018) en in Lugano (2018). Voor Tomljanovic is het pas haar tweede WTA-finale.