Mertens staat in tweede ronde Roland Garros

Elise Mertens staat in de tweede ronde van Roland Garros. Haar wedstrijd tegen de Amerikaanse Lepchenko werd maandag nog onderbroken door de regen, dinsdag rekende ze snel af met haar in de derde set: 6-7, 7-6 en 6-0.

De 22-jarige Limburgse mocht dinsdag bij 3-0 en een dubbele break voorsprong in de derde set trachten de klus te klaren tegen de tien jaar oudere Lepchenko. En Mertens deed dat met verve. Ze ging opnieuw door de opslag van Lepchenko en won de laatste set met 6-0. Het was de eerste confrontatie tussen beide speelsters. Zestiende reekshoofd Mertens ontmoet in de tweede ronde de Britse Heather Watson (WTA 80). Die ontdeed zich in 1 uur en 2 minuten van de Française Océane Dodin (WTA 139). Tegen Watson speelde Mertens twee keer eerder, telkens op hardcourt, en twee keer trok ze aan het langste eind. Vorig jaar versloeg ze de 26-jarige Watson in de kwartfinales in Luxemburg met tweemaal 6-4 en in januari van dit jaar won ze in de halve finales in Hobart met 6-4, 1-6 en 6-2. Vorig jaar moest Mertens bij haar eerste deelname aan Roland Garros in de derde ronde inpakken na een nederlaag tegen Venus Williams (WTA 9). Yanina Wickmayer is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld door de ervaren Samantha Stosur. Stosur, die in 2010 al eens een finale speelde op het tennistornooi van Parijs, won met 6-2 en 6-4. De wedstrijd werd door een regenpauze in twee delen afgewerkt.