Mertens plaatst zich voor achtste finale

Elise Mertens blijft stunten op de Australian Open. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de achtste finales van een Grand Slam, door in twee sets te winnen van de Franse Alizé Cornet (WTA 42). De 22-jarige Limburgse won na twee uur met 7-5 en 6-4.

In de volgende ronde wacht de Kroatische Petra Martic, de nummer 81 van de wereld. Zij schakelde in de eerste ronde onze andere landgenote Alison Van Uytvanck (WTA 77) uit. Nu was Martic te sterk voor de Thaise Luksika Kumkhum (WTA 124) in drie sets: 6-3, 3-6 en 7-5.

Mertens komt vandaag ook nog de baan op in het dubbelspel. Samen met de 24-jarige Nederlandse Demi Schuurs treft ze in de eerste ronde het Australische duo Ashleigh Barty en Casey Dellacqua.

"...It's very hot...ahhh."



