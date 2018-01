Mertens opnieuw in finale WTA Hobart

De Belgische Elise Mertens (WTA 36) mag morgen haar titel verdedigen in de finale van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). Vandaag was ze in de halve finale de betere van de Britse Heather Watson (WTA 74). Ze won in drie sets na 1 uur en 45 minuten: 6-4, 1-6 en 6-2. Ook in het dubbelspel staat Mertens in de finale.

In de finale neemt de titelverdedigster en het tweede reekshoofd het op tegen Mihaela Buzarnescu (WTA 57) uit Roemenië of de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 43), het vijfde reekshoofd. Tegen de Roemeense kwam Mertens al twee keer eerder uit: ze trok daarbij telkens aan het langste eind. Tsurenko kwam onze landgenote nog maar één keer tegen, vorig jaar in het Nederlandse 's-Hertogenbosch. Mertens verloor toen.

De beste Belgische is op het toernooi in Hobart ook nog in de running in het dubbelspel, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs. Het duo staat in de finale na winst op de Russin Veronika Kudermetova en de Wit-Russin Aryna Sabalenka. In de finale van het dubbelspel wacht de Oekraïens-Japanse tandem Lyudmyla Kichenok - Makoto Ninomiya.