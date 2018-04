Mertens niet te kloppen in Lugano

Elise Mertens (WTA 20) klopte de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 130) in de halve finales van het WTA-toernooi in Lugano. Alweer haalde onze landgenote het na een wedstrijd van drie sets. Voor de Limburgse was het haar tweede partij van de dag. In de finale treft ze de winnares van het duel Stefanie Voegele (WTA 119) en Aryna Sabalenka (WTA 61).

De 22-jarige Mertens heeft haar finaleplaats in Lugano beet, na de vermoeiende overwinning tegen Vera Lapko (WTA 130). Morgen heeft de Limburgse kans om haar derde WTA-titel te veroveren. Mertens toonde in de halve finale dat ze een uitstekende conditie heeft. Al snel won de ze de eerste set met een overweldigende 6-1 score. Lapko toonde meer weerstand in de tweede set, die ze ook won met 6-4. De laatste set kon alle kanten uitgaan, maar onze tennisvedette wist haar emoties beter onder controle te houden: 6-1, 4-6 en 6-4 eindstand.

Voor de Limburgse is het een drukke dag in Zwitserland. Door de hevige regenbuien is het hele speelschema verstoord. Zo moest Mertens eerder al op de dag de kwartfinale spelen. Vandaag nog is ze samen met Kirsten Flipkens te bewonderen in de halve finales van het dubbelspel. Het Belgische duo treft de Tsjechisch-Kazachse tandem Kristyna Pliskova/Galina Voskoboeva.