Mertens niet naar finale Australian Open

Het heeft niet mogen zijn voor Elise Mertens (WTA 37). In de halve finales op de Australian Open was ze niet opgewassen tegen Caroline Wozniacki (WTA 2). De Deense haalde het met 6-3 en 7-6. Mertens komt dankzij haar knap toernooi wel de top 20 van de wereld binnen.

Voor Mertens was het haar eerste halve finale op een Grand Slam, voor haar tegenstandster al de zevende. En dat verschil was in de aanvangsfase duidelijk te zien. Mertens maakte te veel fouten met haar forehand en Wozniacki liep zonder veel problemen uit naar 4-1. De Deense versierde bij 5-2 een eerste setpunt, en maakte het bij 5-3 af.

In de tweede set hielden beide speelster elkaar in evenwicht tot 2-2. In het vijfde namen de fouten opnieuw de bovenhand bij een zichtbaar gefrustreerde Mertens. De Deense ging door de service van onze landgenote. Beide speelster hielden elkaar daarna in evenwicht waardoor Wozniacki bij 5-4 mocht serveren voor winst.

Met de rug tegen de muur haalde Mertens plots haar beste tennis en bij Wozniacki sloegen de zenuwen toe. Mertens brak terug, liep 6-5 uit en verzamelde op haar beurt twee setpunten op de service van Wozniacki. De Deense sleepte nog een tiebreak uit de brand die ze vlot binnenhaalde met 7-2.

In de finale neemt Wozniacki het op tegen Simona Halep (WTA 1). Het wordt de Deense haar derde finale op een Grand Slam, de vorige twee (US Open 2009 tegen Clijsers en US Open 2014 tegen Serena Williams) verloor ze.

Top 20

Door haar knappe prestaties maakt Mertens een grote sprong op de wereldranglijst. Zij maakt komende maandag haar intrede in de top 20 van het vrouwentennis.