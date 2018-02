Mertens naar tweede ronde in Doha

Elise Mertens (WTA-15) heeft dinsdag haar wedstrijd in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Doha gewonnen. Ze klopte de Hongaarse Timea Babos (WTA 35) in drie sets: 2-6, 6-1 en 6-1.

Mertens begon niet goed aan de wedstrijd. Na een half uur had ze de eerste set, waarin ze vier dubbele fouten maakte, al verloren. Nadien schoot ze wakker en zette ze zowel de tweede als de derde set op haar naam.

Het is de eerste keer dat Mertens deelneemt aan het toernooi in Doha. In de tweede ronde neemt onze landgenote het op tegen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 38), die in twee sets won van de Griekse Maria Sakkari (WTA-60).