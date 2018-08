Mertens naar kwartfinale in Montreal

De Belgische Elise Mertens (WTA 15) heeft de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 39) verslagen in de achtste finale van het WTA-tennistoernooi in Montreal (hardcourt/2,82 miljoen euro). De 22-jarige Limburgse won in 3 sets: 2-6, 7-6 (7/1) en 6-0. De wedstrijd duurde 2 uur en 15 minuten, in de tweede set moest de Belgische nummer één bij een 4-5 achterstand een matchpunt wegwerken.

In de tweede ronde was Mertens nog te sterk voor de Chinese Zhang Shuai (WTA 32). In de kwartfinales neemt de als veertiende geplaatste Belgische het op tegen het Oekraïense vijfde reekshoofd Elina Svitolina (WTA 5).