Mertens klopt nummer 3 ter wereld

Elise Mertens (WTA 15) is er in geslaagd zich te kwalificeren voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Cincinnati (hardcourt/2.874.299 dollar). De 22-jarige Limburgse haalde het na 1 uur en 43 minuten tennis in twee sets tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 3), dit voorjaar verliezend finaliste op Roland Garros en vorig jaar winnares op de US Open. Het was het eerste duel tussen beide speelsters. Het werd 7-6 (10/8) en 6-2.

"Het is fantastisch om op deze manier te kunnen winnen van Sloane, een speelster die al een grandslamtitel op haar palmares heeft staan", verklaarde Mertens na afloop. "Dit geeft echt vertrouwen. Ik heb echt een goeie wedstrijd achter de rug, zonder al te veel fouten. Zij geeft niet veel weg, dus hangt het allemaal van je eigen spel af. En dat was goed vandaag."

In de kwartfinales wacht voor Mertens een duel met de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6), die de Française Kristina Mladenovic (WTA 57) uit het toernooi kegelde. Het wordt het eerste duel tussen de 22-jarige Mertens en de 28-jarige Kvitova. "Zij is een uitstekende speelster die aan een mooi jaar bezig is en bovendien is zij linkshandig. Ik kijk echt uit naar dit duel."