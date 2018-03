Mertens kansloos tegen Konta in Miami

Voor Elise Mertens (WTA 21) zijn de zestiende finales het eindstation geworden op het tennistoernooi van Miami. Onze landgenote ging kansloos onderuit tegen titelverdedigster Johanna Konta (WTA 14). De Britse won met 6-2 en 6-1.

De eindscore stond al na 1 uur en 5 minuten op het bord. Het was de eerste ontmoeting tussen beide speelsters. Konta wacht in de achtste finales een ontmoeting met de Amerikaanse Venus Williams (WTA 8) of de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 29). In de vorige ronde schakelde ze ook al Kirsten Flipkens uit. Met Mertens sneuvelt de laatste Belg op de hoofdtabel van het enkelspel in Miami. Flipkens en Alison Van Uytvanck (WTA 51) strandden in de tweede ronde, Yanina Wickmayer (WTA 109) en Ysaline Bonaventure (WTA 137) geraakten niet door de kwalificaties. Bij de mannen vierde David Goffin (ATP 9) zijn rentree in mineur. De Luikenaar werd uitgeschakeld in de tweede ronde.