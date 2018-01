Mertens: "Ik heb nog energie over"

Elise Mertens verrast de hele wereld. Bij haar eerste deelname aan de Australian Open bereikte ze al meteen de halve finale. "Ik had nooit verwacht de laatste vier te halen, dit is fantastisch."

In de halve finale wacht nu de winnaar van het duel tussen Caroline Wozniacki (WTA 2) en Carla Suárez Navarro (WTA 39). “Ik heb zowel tegen Wozniacki als tegen Navarro al wedstrijden gespeeld. Ik weet dat het moeilijk zal worden, maar alles is mogelijk in tennis.”

Mertens kan haar geluk niet op. Haar zelfvertrouwen is groot en ze voelt dat ze er klaar voor is: “Ik moet gewoon in mezelf geloven. Ik heb nog energie over en kan nog grootse dingen verwezenlijken. Bovendien heb ik niets te verliezen.”

Bekijk hieronder haar persconferentie na de wedstrijd:

Heel Twitter is gek van Elise Mertens:

Great fighter, mover, all rounder. Agressive when she can, defensive when she has to. Right decisions on the right balls. And above all that, with her feet on the ground. That's @elise_mertens — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) 23 januari 2018

WOW! @elise_mertens beats #4 Elina Svitolina 6-4, 6-0 and is in her first 1/2F at a Grand Slam. One word: incredible. Has to lose a set yet. Plays Wozniacki or Suarez Navarro for a place in the final at her first #AusOpen pic.twitter.com/LNuC0ee0HJ — Dewulf Filip (@GraveyardFilip) 23 januari 2018

