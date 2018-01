Mertens: "Ik heb er geen woorden voor"

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale op de Australian Open. Onze landgenote klopte de Kroatische Martic in twee sets: 7-6 en 7-5. “Ik heb hier geen woorden voor” zei Mertens in het interview meteen na de wedstrijd.

“Het is geweldig. Ik heb een goede start van het jaar, het is de eerste keer dat ik hier op de hoofdtabel sta, en nu sta ik in de kwartfinale. Het is echt fantastisch” zei Mertens nog. In de kwartfinale neemt Mertens het op tegen Elina Svitolina, het nummer vier van de wereld. “Je moet het geloof hebben dat het kan” zei Mertens. “Als je dat hebt, kán het ook echt gebeuren.”