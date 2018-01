Mertens: "Hoop op beter"

Elise Mertens stond maandagmiddag de pers te woord na haar historische halve finale op de Australian Open. De Limburgse is nog altijd onder de indruk van haar prestaties. “Ik had nooit gedacht de halve finales te halen. Dit is echt ongezien.”

Mertens blikte terug op haar toernooi de Kim Clijsters Academy. Het mooiste moment is voor haar de kwartfinale tegen Svitolina. “Daar speelde ik mijn beste partij. De Australian Open was in zijn geheel een fantastische ervaring.”

Voor de toekomst wil Mertens nog geen ambities uitspreken. “Ik hoop uiteraard op nog meer. Ik geloof ook dat ik nog meer in me heb, maar het is niet makkelijk. Alles moet in zijn plooi vallen.”