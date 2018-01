"Mertens heeft zichzelf op de kaart gezet"

Het heeft niet mogen zijn voor Elise Mertens (WTA 37). Onze landgenote verloor in de halve finale op de Australian Open van Caroline Wozniacki (WTA 2). “Maar ze heeft zichzelf op de kaart gezet met deze prestatie”, zegt VTM NIEUWS-journalist Rudy Lanssens.

“Mertens speelde een degelijke halve finale”, vertelt Lanssens. “Maar het supertennis van in de kwartfinale tegen Elina Svitolina was er niet. Mertens maakte nog een mooie comeback in de tweede set, maar verloor helaas in de tiebreak. Geen 21ste Belgische dus in de finale van een Grand Slam.”

Toch was de Australian Open een onverhoopt succes voor de Limburgse. “Ze doet zichzelf een plaats in de top 20 van het vrouwentennis cadeau en strijkt een slordige 800.000 euro aan prijzengeld op. En vooral: ze heeft naam voor zichzelf gemaakt in de hele wereld.”