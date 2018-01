Mertens en Flipkens starten goed in Hobart

Elise Mertens (WTA 36) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi van het Australische Hobart (250.000 dollar). De titelverdedigster versloeg in de eerste ronde de 26-jarige Japanse kwalificatiespeelster Kurumi Nara (WTA 102) in twee sets met 6-0 en 6-4. Ook Kirsten Flipkens (WTA 75) mag een ronde verder, Alison Van Uytvanck (WTA 77) is uitgeschakeld.

De wedstrijd van Mertens duurde een uur en 12 minuten. In de tweede ronde neemt de Leuvense het op tegen de 21-jarige Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 71), die zondag afrekende met de Australische Lizette Cabrera (WTA 152): 6-3, 6-2. Het wordt de eerste ontmoeting in het profcircuit tussen Elise Mertens en de Braziliaanse.

Ook Kirsten Flipkens mag een ronde verder. Zij versloeg de Tsjechische Kristyna Pliskova, 62ste op de wereldranglijst, in drie sets: 5-7 7-5 6-3. Flipkens speelt in de tweede ronde tegen een andere Tsjechische: Katerina Siniakova (WTA 48).

Voor Alison Van Uytvanck zit het toernooi er al op. Zij wist zich via de kwalificaties te plaatsen voor de hoofdtabel. Maar in de eerste ronde werd ze uitgeschakeld door de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA 510), net als Van Uytvanck 23 jaar. Het werd 6-4, 6-7 en 4-6 in 2 uur en 18 minuten.