Mertens doet het weer in Lugano

Elise Mertens (WTA 20) stoot door naar de halve finales van het WTA-toernooi in Lugano. De Limburgse won in drie sets, na alweer een wedstrijd van meer dan 2,5 uur, tegen de Duitse Mona Barthel (WTA 68).

Onze landgenote kwam al vroeg in de eerste set op achterstand en moest een 0-3 voorsprong voor Barthel rechtzetten. Mertens liet haar hoofd niet hangen en begon aanvallender te spelen. De Limburgse won 5 games op rij, om zo voor het eerst op voorsprong te komen. Die kans liet ze niet uit haar handen glippen. Ze claimde de eerste set met een 6-4 score.

Zoals in de eerste set was ook de tweede set een hevige strijd. Bij 5-6 score voor Barthel serveerde Mertens om een tiebreak uit de wacht te slepen, maar liet de kans liggen. Ze verloor de tweede set: 5-7. Ook in de beslissende set zette Barthel Mertens vroeg onder druk. Mertens wist immers weer een voorsprong van 4-1 recht te zetten. De Limburgse won makkelijk de tiebreak, waarin de Duitse niet eens één punt sprokkelde en plaatst zich zo voor de halve finales.

Helaas zal er geen Belgische halve finale plaatsvinden in Lugano. Kirsten Flipkens (20) verloor eerder op de dag haar kwartfinale tegen de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 130). Ze ging in twee sets onderuit: 6-4 en 7-6.