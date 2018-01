Elise Mertens (WTA 36) blijft op dreef op het WTA-toernooi van het Australische Hobart. Ze won in de tweede ronde in twee sets van de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 71). Mertens won vorig jaar het toernooi en is er al tien matchen ongeslagen.

De Limburgse had het wel niet onder de markt met de Braziliaanse: ze haalde het na een spannende wedstrijd met 6-4 6-4. In de kwartfinales neemt Mertens het op tegen de Amerikaanse Lepchenko of de Roemeense Niculesscu.