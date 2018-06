Mertens bereikt hoogste ranking ooit

Elise Mertens boekt één plaats winst op de gepubliceerde nieuwe WTA-ranking. Ze staat nu op de vijftiende plaats, de hoogste notering uit haar carrière. De Limburgse werd op Roland Garros in de achtste finales uitgeschakeld door de latere eindwinnares Simona Halep, die haar koppositie verstevigt.

Helemaal bovenaan het klassement blijft Halep de plak zwaaien voor de Deense Caroline Wozniacki, die in de achtste finales strandde aan de Porte d' Auteuil, en de Spaanse Garbine Muguruza, halvefinaliste op het Parijse gravel. De Roemeense, die haar eerste grandslamtoernooi won, vergroot haar voorsprong op Wozniacki tot 1.225 punten.

De Amerikaanse Sloane Stephens, die in de finale verloor van Halep, springt van de tiende naar de vierde plaats, haar beste klassering ooit. Haar landgenote Madison Keys, door Stephens uitgeschakeld in de halve finales, boekt drie plaatsen winst en keer terug in de top 10 (10e).

Ondanks haar forfait voor haar achtste finale tegen Maria Sharapova, maakt Serena Williams een sprong van 268 plaatsen. De Amerikaanse is nu 183e. In 2017 was de 23-voudige grandslamkampioene er niet bij in Parijs wegens haar zwangerschap. De Letse Jelena Ostapenko, die haar titel verdedigde op Roland Garros maar sneuvelde in de openingsronde, zakt zeven plaatsen en is nu 12e.

Alison Van Uytvanck gaat van de 46e naar de 47e plaats. Kirsten Flipkens klimt van de 65e naar de 60e stek. Van Uytvanck en Flipkens werden in Parijs in de tweede ronde uitgeschakeld. Yanina Wickmayer, die in de eerste ronde strandde, behoort opnieuw tot de top 100 van de wereld (98e, +7).