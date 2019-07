De 11-jarige Braziliaanse Rayssa Leal won het Street League Skateboarding World Tour-evenement in Los Angeles. Leal, die op de derde plaats eindigde in het eerste evenement van het jaar in Londen, is de jongste skater die een onderdeel van de competitie won.

De Japanse skater Yuto Horigome (20) won de titel bij de mannen.