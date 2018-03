Meer wissels en bankzitters in CL en EL

De Europese voetbalbond UEFA heeft enkele bijkomende veranderingen aangekondigd voor de Champions League en de Europa League. Vanaf volgend seizoen zullen er twaalf vervangers op de bank mogen zitten in plaats van zeven en er komt ook een extra wissel bij verlengingen in de knock-outfase.

Tijdens de finales van de Champions League, Europa League en de Europese Supercup zullen er twaalf in plaats van zeven spelers plaats mogen nemen op de bank. Daarnaast zal er een vierde wissel mogen doorgevoerd worden bij verlengingen. Dat kan wel pas vanaf de knock-outfase in het toernooi. Die regel werd al positief getest op het voorbije WK voor clubs. Op het WK in Rusland zal deze vierde wissel eveneens worden toegepast.

Als laatste versoepelt de UEFA de regels in verband met wintertransfers. Vanaf volgend seizoen mag een club drie nieuwe spelers registreren na de groepsfase van de Champions League of de Europa League. Zelfs al speelden die nieuwe spelers voor de winterstop al voor een ander team in dezelfde Europese competitie. Dat was tot nu toe slechts mogelijk voor één speler.

De nieuwe aftrapuren in de Champions League werden al aangepast. De nieuwe uren zijn 18u55 en 21u00.