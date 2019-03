Meer dan de helft van de Belgische clubs draait verlies

De clubs uit de Belgische hoogste voetbalklasse hebben vorig seizoen 25,8 miljoen euro verlies gemaakt. In totaal doken tien van de zestien clubs in 1A in het rood. Een record sinds de invoering van de Play-Offs, berekende Het Nieuwsblad.

De belangrijkste reden voor het verlies is volgens de krant een stijging van de spelerslonen. De gemiddelde voetballer in eerste klasse strijkt 353.000 euro per jaar op, een stijging met 5 procent.

Vooral bij de kleinere clubs in 1A nam de loonlast toe. "Zij willen de degradatie vermijden omdat 1B een financieel kerkhof is", duidt sporteconoom Wim Lagae.

De cijfers

De zes clubs die in 2017-2018 groene cijfers noteerden:

AA Gent (4,9 miljoen winst) Racing Genk (3,3 miljoen winst) Waasland-Beveren (2,7 miljoen winst) Charleroi (2 miljoen winst) Club Brugge (68.000 euro winst) Zulte Waregem (19.000 euro winst)

Onder de tien clubs die in het rood duiken, is Eupen met 9 miljoen euro verlies de slechtste leerling van de klas. Ook Anderlecht sloot het jaar af met bijzonder slechte cijfers: 6,3 miljoen euro verlies.

Vanaf volgend seizoen treedt de Financial Fair Play-regel in werking. Dat betekent dat clubs vanaf dan in drie seizoenen niet meer dan vijf miljoen euro verlies mogen boeken.